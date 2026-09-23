Todo fue por amor: Manelyk confiesa que aprendió INGLÉS para pelear con estos ex novios (VIDEO)

Durante una plática relajada en la barra del comedor, Manelyk confesó entre risas que aprendió inglés por unos ex galanes, y enfatizó en que también para pelear con sus exnovios. La empresaria reveló que al principio pensaban que era tímida y callada porque no les replicaba, cuando en realidad solo se debía a que aún no dominaba el idioma para reclamarles como quería.