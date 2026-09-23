Niurka nomina a Julio Camejo, el Granjero ya cuenta con 3 nominaciones en La Granja VIP, las lágrimas del Granjero se hacen visibles; ¿qué pasó?
¡Una más! Niurka nomina a Julio Camejo, ante las declaraciones en La Granja VIP el Granjero rompe en lagrimas al llorar por la Granjera y el gran cariño tiene
Julio Camejo revela el gran cariño que siente por Niurka, en especial al ser nominado por la Granjera en la Asamblea, ante los comentarios que salieron a la luz, fue suficiente para que el Granjero rompiera en llanto, siento consolado al instante en La Granja VIP.