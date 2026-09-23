Fer, Natalia y Kenny escogen a su nominado en la tercera Asamblea; descubre a que Granjero escogieron y lo que comentaron en La Granja VIP
¡Otro nominado en La Granja VIP! Estas fueron las decisiones que hicieron Fer, Natalia y Kenny, descubre a quién escogieron de los Granjeros y sus razones
¡Todos dejaron claras sus posturas! Kenny, Natalia y Fer seleccionan al Granjero que van a nominar en la tercera Asamblea, descubre todo lo que comentaron y a quién escogieron; momentos de tensión se viven entre todos los Granjeros de La Granja VIP.