Exatlón México | Avance | ¿Ego o estrategia? Mati queda en la mira y Rosique anuncia sorpresas únicas

El avance de Exatlón México encendió la tensión luego de que Mono ajustara la estrategia y Mati asegurara que irá contra las más fuertes, aunque se insinuó que podría tratarse de ego al evitar enfrentar a Dana o Kat. Además, Antonio Rosique adelantó que El Duelo de Enigmas traerá sorpresas únicas, mientras crecen los reclamos entre Humberto y Leo.

