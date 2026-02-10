Exatlón México | Avance | ¿Ego o estrategia? Mati queda en la mira y Rosique anuncia sorpresas únicas
Mono mueve las piezas en El Equipo Rojo, pero Mati queda bajo sospecha por su forma de elegir rivales dentro de la novena temporada de Exatlón México.
El avance de Exatlón México encendió la tensión luego de que Mono ajustara la estrategia y Mati asegurara que irá contra las más fuertes, aunque se insinuó que podría tratarse de ego al evitar enfrentar a Dana o Kat. Además, Antonio Rosique adelantó que El Duelo de Enigmas traerá sorpresas únicas, mientras crecen los reclamos entre Humberto y Leo.