Exatlón: ¿Quiénes son los atletas a seguir en la quinta temporada?

Todo se encuentra listo para el arranque la quinta temporada de Exatlón México el próximo lunes 16 de agosto en punto de las 19:30 horas por la señal de Azteca UNO.

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Las expectativas son demasiadas con la llegada de nuevos retos, circuitos y participantes que vienen a dejarlo todo para ser leyendas de Exatlón México.

Pero antes de empezar ya hay grandes favoritos para estar en las semanas finales, pues su calidad es sorprendente, mientras otros ya han demostrado su capacidad en temporadas anteriores.

A continuación, te presentamos a los nuevos integrantes de Exatlón México, quienes nos atrapan con sus historias, habilidades y gran fuerza.

Los atletas para seguir en Exatlón México

Macky González, practica atletismo, tiene 32 años y quedó en segundo lugar de la primera temporada de Exatlón.

Jahir Ocampo, tiene 31 años, es clavadista mexicano que ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de natación de 2013 en Barcelona en clavados sincronizados en la plataforma de tres metros.

Alely Hernández es esgrimista de 30 años, esta increíble tapatía es seleccionada de esgrima del país y también se dedica hacer conferencias sobre la vida.

David Juárez, el gimnasta de 24 años que también es conocido como La Bestia, ha ganado medalla de oro en Olimpiadas Nacionales y esta será su tercera participación en el programa deportivo.

Ximena Duggan, la encantadora tapatía que quedó en segundo lugar en el reality show Survivor México en la primera temporada.

Marysol participó en la temporada 3 de Exatlón, fue seleccionada nacional sub-20 en 2016 y también tuvo un paso en el atletismo en 2015.

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La sangre nueva que puede sorprender

Los nuevos atletas que han llegado a Exatlón México pueden dar una gran sorpresa a todos los fans:

Mario Orozco, Dulce Miranda, Alex Alpuche, Estephanie Solís, Nataly Gutiérrez, María Pérez, Daniel Vargas, Alan Mendoza, Tanya Núñez, Fernando Stalla, Enrique Guerrero, Ramiro Garza, Jonathan García, Yareli Arguijo y Osirys Escobedo.

