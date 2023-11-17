Exatlón México: Así será el duelo entre Daniel Corral y Ernesto Cázares 6 años después

A lo largo de la impactante historia de Exatlón México, hemos logrado ver grandes atletas, enormes amistades y seres humanos extraordinarios, pero los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, también nos han brindado la oportunidad de ver impactantes rivalidades.

La primera temporada de esta aventura, fue la que impactó a millones de televidentes, ya que fue algo nunca antes visto en la televisión mexicana. Sin embargo, una de las cosas que más sorprendió a todos, fue la rivalidad deportiva que formaron Daniel Corral y Ernesto Cázares.

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¿Cómo va a ser el primer enfrentamiento entre Daniel Corral y Ernesto Cázares?

En ese momento, los fans pudieron disfrutar de grandes enfrentamientos entre Daniel Corral y Ernesto Cázares, los cuales lo entregaron todo en cada uno de los circuitos. Sin embargo, ellos no habían vuelto a coincidir en Exatlón México.

Los fans han tenido que esperar poco más de seis años, para poder volver a disfrutar de un enfrentamiento entre Daniel Corral y Ernesto Cázares, situación que tuvo que esperar un par de días más, debido a la lesión de olímpico mexicano en el hombro.

La noche de este jueves, el tan esperado momento va a volverse una realidad en los circuitos de Exatlón México, por lo que no te puedes perder el sorprendente enfrentamiento.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

El esperado momento, del enfrentamiento entre Daniel Corral y Ernesto Cázares en Exatlón México, lo podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00.