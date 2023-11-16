La segunda semana de competencia dentro de las playas de Exatlón México, ha dejado varias sorpresas, con atletas que han superado sus miedos, mientras que otros han abierto su corazón, al revelar su motivación para estar en las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Sin embargo, toda la parte emotiva, no frena la competencia de forma individual que se está viviendo en los circuitos de Exatlón México, pues los atletas no quieren dejar ir ninguna oportunidad de tomar ventaja.

Batalla Colosal Exatlón México | Programa 9 | 15 noviembre 2023

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¿Quién gana la medalla varonil hoy 16 de noviembre en Exatlón México?

Las medallas son parte fundamental en la estrategia de cada uno de los atletas de Exatlón México, ya que tener varias preseas puede ser muy importante para hacer frente a los Duelos de Eliminación de las últimas semanas.

Por ese motivo, los rojos y azules van a salir con todo para poder quedarse con la segunda medalla de la temporada, todo va a estar muy cerrado, pues los nuevos atletas ya están mucho más adaptados a los circuitos de Exatlón México.

Recordemos que, la semana pasada la competencia fue muy cerrada, pero la experiencia de Pato Araujo logró imponerse y quedarse con la primera medalla de la temporada.

En medio de una intenso duelo, los rojos lograron imponerse, ya que el último duelo por la medalla fue entre Pato y Heliud Pulido, siendo en gran ganador, Capitán Araujo, quien suma su segunda presea de la temporada.

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¿Cómo y dónde ver Exatlón México?

Todos los detalles de la batalla por la segunda medalla varonil de la temporada, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 19:00.

