Daniela Reza, es eliminada de Exatlón México | 31 de diciembre del 2023

Tras perder las dos series por la supervivencia en Exatlón México, las rojas tuvieron que enfrentarse al duelo de eliminación en el circuito de los contenedores.

Las elegidas fueron, Daniela Reza, Paulette Gallardo y Ana Lago, cada una con cuatro créditos.

Finalmente fue Dani Reza quien perdió su última vida y dijo adiós a su aventura en Exatlón México.

