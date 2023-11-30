Exatlón México: ¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de noviembre?

Los días siguen pasando dentro de las playas de Exatlón México, donde las emociones y el compromiso de los atletas por entregar su mejor nivel, se han vuelto algo fundamental para las estrategias de los equipos rojo y azul.

La competencia es muy feroz en el reality más demandante de la televisión mexicana, aunque existen distintos tipos de retos que deben afrontar los atletas. Algunos sirven para poder continuar dentro de Exatlón México, pero existen otros que les brindan la oportunidad de ganar premios importantes y experiencias que serán inolvidables.

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¿Quién gana la Batalla Colosal de este miércoles 29 de noviembre?

Uno de los juegos que más emociona a los millones de fans de Exatlón México, es la Batalla Colosal, la cual brinda a los atletas la oportunidad de vivir una experiencia única con sus compañeros.

En este enfrentamiento, los azules han logrado imponerse en la mayoría de las ocasiones, por lo que han tenido la oportunidad de ganar algunas experiencias con sus compañeros, entre ellas una fiesta y poder lanzarse del paracaídas.

Sin embargo, los rojos quieren cambiar la historia, por lo que van a salir a mostrar su mejor versión en cada uno de los circuitos, pues buscan ganar un premio que los ayude a despejarse de la competencia.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones para poder ganar la Batalla Colosal, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, mientras que el Duelo de Eliminación, lo puedes ver los domingos a las 20:00.

