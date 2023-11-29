Exatlón México: ¿Quién gana la medalla femenil hoy 29 de noviembre?

Todos los días, los atletas de Exatlón México tienen un nuevo reto que enfrentar en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, pues son conscientes de que dejar ir un solo punto, los puede meter en problemas.

Uno de los objetivos primordiales de los atletas rojos y azules, es seguir juntos hasta las últimas semanas de Exatlón México, pues todos los integrantes quieren que el trofeo se quede en su equipo.

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Por ese motivo, los competidores tienen una estrategia personal para tratar de ganar Exatlón México, donde las medallas juegan un papel fundamental, ya que representan una vida extra, la cual los puede ayudar en caso ir a un Duelo de Eliminación.

¿Quién gana la medalla femenil de este 29 de noviembre?

Todas las mujeres dentro de Exatlón México, tienen el compromiso de mostrar su mejor versión, aunque en el fondo, saben que la rival a vencer es Mati Álvarez, quien es la máxima ganadora de medallas en la historia del reality.

Tan solo la semana pasada, la líder del equipo rojo sumó su segunda presea y hoy quiere ganar la tercera, aunque las atletas azules buscarán imponerse en el circuito y dar la sorpresa.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la lucha por la medalla femenil de la semana, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas. Mientras que los domingos de eliminación, te esperamos a las 20:00.

