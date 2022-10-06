Exatlón: México: Así causó polémica Ernesto Cázares por apoyar a los Famosos.
Los exparticipantes de Exatlón México han elegido a sus favoritos para llegar a la final, pero Ernesto Cázares ha causado mucha polémica con su preferido.
La nueva temporada de Exatlón México ha llegado con todo y ha causado un gran impacto entre sus millones de seguidores, ya que los nuevos circuitos han puesto a prueba a los 20 atletas que decidieron aceptar el reto de formar parte del reality más demandante de la televisión mexicana.
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El nivel de competencia que han demostrado los atletas es tanto, junto con sus ganas de ganar que las primeras rivalidades y polémicas han comenzado a salir durante la primera semana en las playas de República Dominicana.
Sin duda, ya falta poco para que empecemos a conocer las primeras alianzas y estrategias dentro de cada uno de los equipos, pero los fans y exparticipantes ya tienen al suyo, pues cada una de las leyendas de Exatlón México ha mostrado su apoyo a uno de los participantes.
Ernesto Cázares causa polémica al apoyar a un atleta del equipo rojo.
Desde que comenzó la nueva temporada varios de ellos atletas han tomado partido por quienes piensan podrían ser los mejores para poder llegar a las semanas finales dentro de Exatlón México.
Uno de los que se ha mantenido muy al pendiente de los atletas de Exatlón México, es Ernesto Cázares, quien es una de las leyendas del equipo azul y los apoya, pero ha revelado que uno de sus preferidos es uno de los Famosos.
Todo esto ha ocasionado una polémica, pues Ernesto Cázares ha mostrado su apoyo a Josué Menéndez mencionando que es un atleta que ha acaparado la atención de todo el público, pero que también ha dejado en claro que es uno de sus preferidos para ganar.
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Por lo que no te puedes perder las siguientes emisiones de Exatlón México, donde cada uno de los atletas va a intentar ganar en los circuitos.