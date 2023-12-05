  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Gran batalla en el duelo de los Enigmas de Exatlón México

Las mujeres sacaron la garra por la medalla femenil. Dos premios y una caja maldita presentes en el emocionante duelo de los enigmas de Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 Rosique anunció el poderoso duelo por la medalla femenil de Exatlón México.jpg
2 Por parte de las rojas Paulette y Mati han conseguido presea.jpg
3 De parte de las azules, Andrea ya se llevó una medalla.jpg
4 A la primer carrera salen Giovana y Mati.jpg
5 Mati elimina a su rival y sigue en competencia.jpg
6 Paulette sale a todo potencia.jpg
7 Nataly lo deja todo pero es eliminada.jpg
8 Ave Fénix realiza un gran circuito.jpg
9 Andrea se va a Photo Finish con Ana y es SkyFour quien sigue en la batalla.jpg
10 Diana sigue dando su mejor esfuerzo.jpg
11 Pero es Lili quien se mantiene y pasa a la siguiente ronda.jpg
12 Macky es fuerte pero en esta ocasión la elimina Lizli.jpg
13 Sky Four vence a todas sus rivales y se lleva la medalla. ¡Felicidades!.jpg
14 La Máxima Autoridad anuncia el duelo de los Enigmas de Exatlón México.jpg
15 Los grandes premios del día fueron una bici eléctrica y un viaje a Tulum.jpg
16 Pero la caja maldita ocultaba una colección de llaveros.jpg
17 El circuito del Crossfit lo abrió Edgar.jpg
18 En línea de tiro Jawy hace un buen trabajo y entrega el primer punto.jpg
19 Lili sale con toda la garra.jpg
20 Diana pierde la carrera y es punto celeste.jpg
21 Javi lo hace bien pero no alcanza a vencer a Pato Araujo.jpg
22 Giovana busca mejorar en cada carrera y cada competencia.jpg
23 Pero el poder de Mati inclina la balanza para los rojos.jpg
24 Lizli sigue adaptánsose y conociendo los circuitos de Exatlón México.jpg
25 Heliud entrega el tercer punto rojo.jpg
26 La diferencia empieza a crecer y Veloci quiere dar vida a su equipo.jpg
27 Pero Guepardo se impone y cae el quinto punto escarlata.jpg
28 Paulette entrega el match point a su equipo.jpg
29 Pato pierde contra la Bestia.jpg
30 Finalmente los rojos ganan el duelo de los Enigmas de Exatlón México.jpg
/
1 Rosique anunció el poderoso duelo por la medalla femenil de Exatlón México.jpg
2 Por parte de las rojas Paulette y Mati han conseguido presea.jpg
3 De parte de las azules, Andrea ya se llevó una medalla.jpg
4 A la primer carrera salen Giovana y Mati.jpg
5 Mati elimina a su rival y sigue en competencia.jpg
6 Paulette sale a todo potencia.jpg
7 Nataly lo deja todo pero es eliminada.jpg
8 Ave Fénix realiza un gran circuito.jpg
9 Andrea se va a Photo Finish con Ana y es SkyFour quien sigue en la batalla.jpg
10 Diana sigue dando su mejor esfuerzo.jpg
11 Pero es Lili quien se mantiene y pasa a la siguiente ronda.jpg
12 Macky es fuerte pero en esta ocasión la elimina Lizli.jpg
13 Sky Four vence a todas sus rivales y se lleva la medalla. ¡Felicidades!.jpg
14 La Máxima Autoridad anuncia el duelo de los Enigmas de Exatlón México.jpg
15 Los grandes premios del día fueron una bici eléctrica y un viaje a Tulum.jpg
16 Pero la caja maldita ocultaba una colección de llaveros.jpg
17 El circuito del Crossfit lo abrió Edgar.jpg
18 En línea de tiro Jawy hace un buen trabajo y entrega el primer punto.jpg
19 Lili sale con toda la garra.jpg
20 Diana pierde la carrera y es punto celeste.jpg
21 Javi lo hace bien pero no alcanza a vencer a Pato Araujo.jpg
22 Giovana busca mejorar en cada carrera y cada competencia.jpg
23 Pero el poder de Mati inclina la balanza para los rojos.jpg
24 Lizli sigue adaptánsose y conociendo los circuitos de Exatlón México.jpg
25 Heliud entrega el tercer punto rojo.jpg
26 La diferencia empieza a crecer y Veloci quiere dar vida a su equipo.jpg
27 Pero Guepardo se impone y cae el quinto punto escarlata.jpg
28 Paulette entrega el match point a su equipo.jpg
29 Pato pierde contra la Bestia.jpg
30 Finalmente los rojos ganan el duelo de los Enigmas de Exatlón México.jpg
1 Rosique anunció el poderoso duelo por la medalla femenil de Exatlón México.jpg
2 Por parte de las rojas Paulette y Mati han conseguido presea.jpg
3 De parte de las azules, Andrea ya se llevó una medalla.jpg
4 A la primer carrera salen Giovana y Mati.jpg
5 Mati elimina a su rival y sigue en competencia.jpg
6 Paulette sale a todo potencia.jpg
7 Nataly lo deja todo pero es eliminada.jpg
8 Ave Fénix realiza un gran circuito.jpg
9 Andrea se va a Photo Finish con Ana y es SkyFour quien sigue en la batalla.jpg
10 Diana sigue dando su mejor esfuerzo.jpg
11 Pero es Lili quien se mantiene y pasa a la siguiente ronda.jpg
12 Macky es fuerte pero en esta ocasión la elimina Lizli.jpg
13 Sky Four vence a todas sus rivales y se lleva la medalla. ¡Felicidades!.jpg
14 La Máxima Autoridad anuncia el duelo de los Enigmas de Exatlón México.jpg
15 Los grandes premios del día fueron una bici eléctrica y un viaje a Tulum.jpg
16 Pero la caja maldita ocultaba una colección de llaveros.jpg
17 El circuito del Crossfit lo abrió Edgar.jpg
18 En línea de tiro Jawy hace un buen trabajo y entrega el primer punto.jpg
19 Lili sale con toda la garra.jpg
20 Diana pierde la carrera y es punto celeste.jpg
21 Javi lo hace bien pero no alcanza a vencer a Pato Araujo.jpg
22 Giovana busca mejorar en cada carrera y cada competencia.jpg
23 Pero el poder de Mati inclina la balanza para los rojos.jpg
24 Lizli sigue adaptánsose y conociendo los circuitos de Exatlón México.jpg
25 Heliud entrega el tercer punto rojo.jpg
26 La diferencia empieza a crecer y Veloci quiere dar vida a su equipo.jpg
27 Pero Guepardo se impone y cae el quinto punto escarlata.jpg
28 Paulette entrega el match point a su equipo.jpg
29 Pato pierde contra la Bestia.jpg
30 Finalmente los rojos ganan el duelo de los Enigmas de Exatlón México.jpg
Tags relacionados
Exatlón México

Contenido relacionado