Exatlón México: Heliud recibe videollamada de su familia y rompe en llanto
Hemos vivido uno de los momentos más emotivos de la temporada, ya que Heliud rompió en llanto al ver a su familia en una hermosa videollamada.
Uno de los momentos más complicados en la vida de una persona, es cuando tiene que ir a trabajar lejos de sus hijos para poder darles un mejor futuro, esta es la situación que está viviendo Heliud Pulido.
El campeón de la tercera temporada de Exatlón México, ha demostrado que tiene un gran amor por su familia, por lo que ha tomado la decisión de ir a las playas más demandantes de la televisión mexicana.
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¿Cómo fue la videollamada de Heliud Pulido con su familia?
El joven atleta y padre, no esperaba la videollamada de su familia, al momento de verlas en la pantalla, la emoción fue tan grande que Heliud rompió en llanto, pues quedó impactado por el tamaño de su princesa
Al final, el día de hoy, llegó el momento en que veo a mi princesa tan despierta, tan hermosa, tan grande. Las amo con todo mi corazón
La leyenda del equipo rojo, ha revelado que tiene una motivación especial en su familia para entregar su máximo rendimiento en Exatlón México.
Todas las temporadas que había venido, siempre diferente, ahora es diferente, porque dejó a mi hija del otro lado, dejó a mi hija allá en México
Sin embargo, sabe y está consciente del sacrificio que está realizando al estar en las playas más demandantes de la televisión mexicana.
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Sé el sacrificio que hice y ahora me toca enfrentarlo, estoy dispuesto, porque este sacrificio también es por ella, este sacrificio también es por Pam y voy a luchar hasta el final por ellas dos