Exatlón México: Macky le hace polémica petición a Ana Lago

Durante la nueva temporada de Exatlón México, los millones de fans del reality más demandante de la televisión mexicana, han tenido la oportunidad de ver a viejas leyendas y campeones de emisiones anteriores.

Sin embargo, los atletas han llegado con todo el talento y experiencia en sus piernas, pero también han traído viejas rivalidades y diferencias del pasado, tal es el caso de Macky González y Ana Lago, quienes tuvieron problemas en la primera ocasión que llegaron a las playas de Exatlón México.

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¿Cuál fue la polémica petición de Macky a Ana Lago?

Aunque en esta nueva temporada de Exatlón México, Macky y Ana Lago han tenido muy pocas posibilidades de enfrentarse en los circuitos, la líder del equipo azul le ha solicitado de forma directa una llamada en la noche.

Por el momento, todos desconocen el tema que Macky quiere hablar con la gimnasta mexicana, aunque todo parece indicar que todavía tienen asuntos pendientes que arreglar, por lo que la tensión en las playas más demandantes de la televisión mexicana, ha subido de forma importante, ya que las dos son piezas clave en sus equipos.

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¿Cómo y cuándo ver Exatlón México?

Medallas, premios, Duelos por la Supervivencia, polémicas y todo lo que quieres saber de tus atletas preferidos dentro de los circuitos de Exatlón México, lo podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes en punto de las 20:30 y los domingos de eliminación a las 19:00 horas.

