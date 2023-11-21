Exatlón México: Así confirmaron Jawy y Macky que tienen un fuerte atracción

Durante la fabulosa historia de Exatlón México, hemos logrado ver la formación de grandes parejas. Ahora, todo parece indicar que el amor ha tocado a la puerta del equipo azul, ya que Macky y Jawy, están teniendo una fuerte atracción.

Por el momento, no es la intención de ninguno de los dos tener una relación de manera formal, pero los fans han señalado en las redes sociales que van a ser una gran pareja.

Supervivencia II de Exatlón México | Programa 12 | 19 noviembre 2023

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¿Qué dicen Macky y Jawy sobre la atracción que están sintiendo?

En medio de cada una de las competencias, Macky ha revelado que se siente como niña en las escuela, ya que no puede evitar ver a Jawy, quien hace lo mismo en cada uno de los circuitos.

A veces, Exatlón me hace sentir cosas que hace muchos años sentía y es justo ese tema de estar a fuerza en un lugar, por ejemplo en una escuela, en un salón, con alguien que te gusta y al chavo tú también le gustas y entonces, todos los días se ven

Me está costando un poco que esto fluya, porque llevamos días de empezar a conocernos, como yo soy, muy grandota y hay gente que me dice, ya saben ‘estás muy musculosa’, pues me ha pasado muchas veces que los hombres se intimidan y se achican o tartamudean y con Jawy, es totalmente diferente y me pasa a la inversa

Sin embargo, la líder del equipo azul ha dejado en claro que no es el tipo de persona que ella quiere en su vida, aunque no lo puede evitar.

Evidentemente, yo siempre tengo una bucket list, gigante de todas las cosas que quiero y no quiero, por supuesto que no quiero a un bad boy, que creo que Jawy, es un prototipo de bad boy

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Por su parte, Jawy ha revelado que existe una conexión especial, aunque no está dentro de sus planes en Exatlón México.