Exatlón México: Así confesó Macky González que le gusta Jawy

Dentro de las playas de Exatlón México, los atletas llegan con el compromiso de demostrar su mejor versión para poder llegar a las semanas finales. Sin embargo, en el camino van sucediendo muchas cosas que los deportistas no esperaban.

Entre esas cosas, muchos de los participantes han encontrado el amor, tal es el caso de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, quienes ya han formado una familia, lo mismo que Heliud Pulido y Pame Verdirame.

Batalla Colosal Exatlón México | Programa 9 | 15 noviembre 2023

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Sin embargo, ahora todo parece indicar que una nueva pareja se podría estar comenzando a formar, pues dos integrantes del equipo azul, ya están flechados por cupido.

¿Qué está pasando entre Macky y Jawy?

Aunque las cosas comenzaron un poco complicadas, Jawy fue el primero en revelar que le gustaría conocer a su compañera, aunque todo fue por las palabras de un integrante del equipo rojo.

De que una persona del equipo rojo me dijo ‘te ves muy bien con Macky, hacen bonita pareja’ y le dije ‘no, no, cálmate. Macky y yo sí somos conocidos’

De acuerdo con las palabras de Jawy, Macky podría estar sintiendo las mismas ganas de conocerlo, aunque ella es mucho más penosa para esas cosas.

Macky, es una niña que hasta el momento conmigo, ha sido súper bien y me da curiosidad seguirla conociendo, sé que a ella también pero también es un tanto penosa, no se quiere arriesgar, no fluye

Luego de varios días de convivir mucho más entre ellos y estarse apoyando en cada una de las competencias, Macky ha confesado que por primera ocasión le ha gustado alguien.

Nunca me había gustado alguien

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Toda la historia de amor entre Macky y Jawy, la podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, mientras que la eliminación de Exatlón México la puedes ver los domingos a las 19:00.

