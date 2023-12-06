Exatlón México: Mati Álvarez quería que fuera otra la atleta que volvía a las playas del reality

La noche de ayer, las emociones estuvieron al límite en las playas de Exatlón México, por la llegada de una nueva integrante del equipo azul, se trata de Lizli Patiño, quien viene por una revancha, pues durante su participación en la sexta temporada, tuvo que salir por una fuerte lesión.

Sin embargo, al momento de la presentación, nuestra querida Mati, pasó por momentos muy complicados, pues estaba esperando o imaginando que la atleta que se iba a sumar al equipo azul, era una persona.

Así llegó Lizli, la nueva integrante del equipo azul en Exatlón México

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¿Qué pasó por la cabeza de Mati?

La cara de angustia de Mati en la ceremonia, era sumamente evidente, por lo que Antonio Rosique tomó la decisión de cuestionarle por su sentir. Por tal motivo, la líder del equipo rojo abrió su corazón, no sin antes darle una gran bienvenida a Lizli.

Primero que nada, Lizli bienvenida, ya tuvo la oportunidad de verte en la tele, que buen brazo, ya seguro nos estaremos dando unos tiros de empanada cubo. La verdad, es que sí Rosique, me latió el corazón a mil hora

De acuerdo con las palabras de Mati, muchos nombres pasaron por su cabeza, pues ella se iba imaginando las cosas, según las palabras de Antonio Rosique, quien estaba describiendo las cualidades de la nueva integrante del equipo azul.

Cuando decías, no sabía quién era, cuando entre un integrante nuevo, ya sea rojo o azul, cambian las vibraciones, cambia todo, me pasó por la mente algunas personas, cuando ibas describiendo dije ‘híjole’, mientras ibas describiendo, ya me estaba dando el desmayo, entonces no recuerdo bien

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Sin duda, Exatlón México siempre encuentra la mejor forma de sorprender a todos y cada uno de los atletas que aceptan el reto de ir a las playas más demandantes de la televisión mexicana.