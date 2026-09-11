“Me duele el corazón”, Mati siente salida de Diego en Exatlón México

“Diego si es alguien muy especial para mi, pero como él sabe y como yo sé, nos conocimos por algo, creo que los dos somos muy afines...” Mati externó que se encontraba triste la salida de su amigo y le dijo a su equipo que se va a sentir su ausencia ya que él era el que los consentía en Exatlón México.

Para el equipo rojo también fue una baja significativa ya que Diego Balleza fue el primer eliminado de la competencia.

Por su parte Jawy se sintió orgulloso de su derrota y haber llegado al límite con su rival.