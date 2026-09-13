Exatlón México | Programa Completo del 13 de septiembre del 2026 | Tercer Duelo de Eliminación
¡Otra atleta se despide del reality deportivo! Hoy 13 de septiembre del 2026 se vive el tercer Duelo de Eliminación de Exatlón México. Descubre todo lo que pasó
Para hoy, 13 de septiembre, otra atleta se va a despedier del reality deportivo, un momento clave para todos, ya que uno debera de despedirse del gran premio. Si te perdiste el programa completo, no te preocupes, te dejaremos todo el programa para que revivas los hechos en Exatlón México.