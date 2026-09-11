Nataly recibe delicada noticia sobre su hija en Exatlón México

Nataly Gutiérrez recibió una llamada de su mamá en Exatlón México. Aseguró que la niña se encuentra bien pero hay problemas en su proceso legal, por lo que Dynamom prendió las alarmas y se encuentra preocupada.

Se acercó a Heliud para hablar del tema y él reconoció el gran esfuerzo de Nat por Ambar.

