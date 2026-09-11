Nataly recibe delicada noticia sobre su hija en Exatlón México
Nataly rompió en llanto tras recibir una delicada noticia sobre su hija en Exatlón México. Su madre le comunicó que el proceso legal con la niña no va bien.
Nataly Gutiérrez recibió una llamada de su mamá en Exatlón México. Aseguró que la niña se encuentra bien pero hay problemas en su proceso legal, por lo que Dynamom prendió las alarmas y se encuentra preocupada.
Se acercó a Heliud para hablar del tema y él reconoció el gran esfuerzo de Nat por Ambar.