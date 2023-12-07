Exatlón México: Nataly recibe triste noticia sobre su hija

Uno de los momentos más esperados dentro de las playas de Exatlón México, es cuando los atletas tienen la oportunidad de tener un videollamada con sus seres queridos, ya que por lo regular los motiva a seguir dando su mejor versión en los circuitos.

Sin embargo, este no fue el caso de Nataly, quien esperaba ver a su pequeña en la videollamada, pero únicamente tuvo la oportunidad de hablar con su madre, quien le reconoció su esfuerzo, pero le reveló una triste noticia.

Nataly recibe delicada noticia sobre su hija en Exatlón México

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¿Cuál fue la noticia que recibió Nataly en Exatlón México?

La madre de la atleta, le reveló que la situación legal de su pequeña se está complicando un poco, lo que ha puesto en alerta a la leyenda del equipo rojo.

Me pone muy nerviosa, me pone bastante mal pensar que mi hija puede estar en peligro y yo no estar ahí para cuidarla, para protegerla, me genera mucho estrés, mucha preocupación

La joven atleta rompió en llanto por la gran preocupación que le causa saber que su hija podría estar en peligro, pero reafirmó el compromiso que tiene con su pequeña, pues ella hace todo por darle una mejor vida.

Claro que llega un punto donde uno se quiebra y pues no puedes más y lloras, pero estoy tomando esta noticia de la mejor manera. Para mí, mi hija es lo más importante y siempre voy a dar todo por ella, si estoy aquí en Exatlón, es por ella, por darle un mejor futuro, una mejor vida. No sé bien lo que vaya a pasar, pero sé que pues lo más importante es mi hija, es mi familia

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Al final, Nataly encontró un apoyo en las palabras de Heliud, quien desde que llegó por primera ocasión a las playas de Exatlón México, ha sido un gran amigo.