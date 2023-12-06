Exatlón México: Heliud dice que los azules ya están acostumbrados a la barraca

El día de ayer, vivimos un intenso Duelo por la Villa 360 de Exatlón México, donde los rojos tuvieron la fortuna de volver a imponerse en el marcador, situación que ha ocasionado varias reacciones en los dos equipos.

Por el lado de los rojos, Heliud Pulido afirmó que los azules ya están acostumbrados a estar en la barraca.

Ver al equipo azul del otro lado, pues no sé si lo disfrute, pero ya es algo justo, como que nos acostumbramos a ya estar de este lado

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Poderosa batalla por la medalla femenil de Exatlón México

Por su parte, Ana Lago celebró la comodidad que tienen, pues afirmó que a nadie le gusta estar en la barraca.

Regresando a la Villa, la verdad creo que es algo maravilloso, a nadie le gusta estar en la barraca, es un poco incómodo

¿Qué sienten los azules por volver a perder?

En el equipo azul, las cosas no van muy bien, pues varios de sus integrantes ya están muy molestos por no ganar la Villa 360 de Exatlón México, comenzando por Jawy.

Otra vez estamos en la barraca, ya parece, parece que cada vez que salimos a competir por la villa, ya sabemos que vamos a ir a la barraca

Por su parte, Andrés aseguró que el equipo salió con ganas de enfrentar los circuitos, por lo que nuevamente perdieron la posibilidad de estar más cómodos.

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No hubo casi nada de ánimo en la banca, todos estaban distraídos, todos estaban dispersos, cada quien con los suyos

Está situación ha causado mucha molestia, por lo que piden un cambio de actitud a varios de sus compañeros, pues no quieren seguir más tiempo en la barraca.