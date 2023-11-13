Exatlón México: ¿Cuáles son las nuevas reglas de la competencia?

La competencia ha comenzado de una manera impactante en las playas de Exatlón México, donde los rojos y azules han salido a entregarlo todo para poder demostrar la gran forma que tienen y poder conquistar los circuitos.

Los rojos han comenzado con una ligera ventaja sobre los azules, ya que han logrado imponerse en los dos duelos por la Villa 360 de Exatlón México, situación que les da una gran ventaja, pues pueden tener un mejor descanso que sus rivales.

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Por otro lado, han logrado ganar el primer Duelo por la Supervivencia, obligando a los azules a entrar un esfuerzo extra para poder emparejar las cosas en la competencia.

Al final, luego de una intensa competencia, los azules lograron emparejar las cosas, lo que mandó al hombre de menor rendimiento de cada equipo a defender su lugar en el Duelo de Eliminación.

¿Cuáles son las nuevas reglas de Exatlón México?

Nada ha sido igual en la nueva edición de Exatlón México, por lo que ahora se ha revelado que las reglas del juego van a cambiar para todos los atletas, quienes tendrán que entregar un esfuerzo extra para poder seguir una semana más.

Por ser la primera semana, donde los atletas se tienen que adaptar a los nuevos circuitos y compañeros, no vamos a tener eliminado en Exatlón México, aunque uno de los integrantes del equipo azul va a tener su lugar asegurado en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

Esto es el resultado de los azules, ya que perdieron los dos Duelos por la Supervivencia, por lo que sus dos rendimientos más bajos van a tener que enfrentarse para defender su lugar en Exatlón México.

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Por su parte, Javi Márquez tendrá que decidir a qué compañero le quita el tres por ciento de su rendimiento, luego de ganar el Duelo por el Porcentaje, lo que puede cambiar a los porcentajes más bajos de la semana, por lo que su decisión es clave para todos los miembros del equipo.