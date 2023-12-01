Exatlón México: Jawy quiere ganar para burlarse de los rojos

Los retos son constantes dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas saben que tienen la obligación de ganar, de lo contrario su estancia en las playas más demandantes de la televisión mexicana, podría estar en riesgo.

Sin embargo, las cosas no siempre salen de la forma que los deportistas esperan, tal es el caso de Jawy, quien siempre trata de dar su mejor versión en los circuitos, aunque los últimos días han sido muy complicados, ya que ha sumado derrotas importantes, por lo que su porcentaje ha bajado.

¡Picones en Exatlón México! Crece rivalidad entre Heliud y Jawy

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¿Por qué Jawy se quiere burlar de los rojos?

En medio de ese panorama, Jawy es una de los candidatos más fuertes a ir al Duelo de Eliminación, situación que ha provocado que Heliud Pulido, quien siempre se está molestando con el atleta azul, le recuerde que el próximo domingo, puede ser su último día en Exatlón México.

Esa situación, ha comenzado a provocar una molestia en Jawy, quien está consciente de que tiene que comenzar a sumar puntos pronto, ya que los hombres están en riesgo esta semana.

También, quiere sumar victoria a su causa, para poder burlarse un poco de los rojos, ya que quiere regresarles un poco la carrilla que le han cargado en los últimos días.

Heliud y yo, siempre nos estamos molestando y todo, hoy me grita que en poco días es mi despedida. Obviamente, los rojos van a ocupar cualquier herramienta para intentar desbalancear. Me urge que pasen los días, me urge empezar a ganar y burlarme de ellos

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Sin duda, van a ser unos días muy complicados para Jawy, quien tiene el compromiso de entregar su máximo rendimiento para quedarse en Exatlón México.