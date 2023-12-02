El momento más importante dentro de las playas de Exatlón México, ha llegado este viernes, pues los atletas comienzan a definir su camino de cara al domingo de eliminación, donde uno de sus integrantes va tener que dejar los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Las cosas son algo complicadas para los azules, quienes han sufrido la eliminación de dos de sus integrantes de forma consecutiva, pues ya tuvieron que despedirse de Ernesto Cázares y Mireya. Aunque, han recibido un gran refuerzo esta semana, con la llegada de David Juárez.

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Por su parte, los rojos han tenido una temporada llena de triunfos importantes en los circuitos, por lo que no han sufrido la eliminación de ninguno de sus integrantes.

¿Quién gana el Duelo por la Supervivencia de Exatlón México?

Por esa razón, el Duelo por la Supervivencia de este viernes, es sumamente importante para los dos equipos, por un lado, los rojos quieren seguir unidos, mientras que los azules buscan prolongar la buena racha de triunfos que han tenido.

Recordemos que, los azules han tenido una gran semana, donde han ganado Duelo de los Enigmas, Batalla Colosal y la Villa 360 de Exatlón México, por lo que buscan cerrar con un triunfo en el Duelo por la Supervivencia.

Luego de tener una semana muy complicada en las playas de Exatlón México, los rojos lograron cerrar con una victoria en el Duelo por la Supervivencia, por lo que un elemento azul va a estar en el Duelo de Eliminación del domingo.

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¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones del primer Duelo por la Supervivencia de la semana, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde puedes ver todos los detalles de las competencias de Exatlón México. La cita es de lunes a viernes, en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00.

