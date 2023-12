Exatlón México: Pato Araujo y Macky protagonizan pelea; no se soportan

El Exatlón México cada vez se pone más intenso, mucho de esto por la tensión y el desgaste que sufren cada uno de los atletas, esto se vio reflejado en la discusión que recientemente sostuvieron Pato Araujo y Macky González.

El equipo rojo ha tenido una ligera ventaja sobre el conjunto azul; sin embargo, de a poco los celestes van recuperando confianza y van sumando triunfos a su facción, tal como sucedió en el Duelo por la Navidad y recientemente en la Batalla Colosal.

Estos triunfos les han permitido a los azules recuperar la confianza en la competencia más colosal de la historia; sin embargo, también ha generado ciertas tensiones y roces entre los atletas.

𝗔𝗭𝗨𝗟𝗘𝗦 obtienen la victoria absoluta en 𝗟𝗔 𝗕𝗔𝗧𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗦𝗔𝗟. 😎🔵🙌🏼 ¡Bien hecho! 👊🏼 #ExatlónMéxico pic.twitter.com/LOjwEXWuIP — Exatlón México (@ExatlonMx) December 28, 2023

¿Por qué se pelaron Pato y Macky? Macky González recientemente declaró que no tenía el gusto de conocer a Pato; sin embargo, se ha dado cuenta que es una “persona molestona, bastante llevada y que a veces no se aguanta”.





Macky recordó cuando Rosique le preguntó qué número iba a escoger y ella eligió el 1 y Pato dijo algo, aunque ni ella ni los atletas azules alcanzaron a escuchar bien qué dijo.

“La neta ni siquiera me interesa qué hizo o qué dijo”, declaró Macky González. Por su parte, Pato Araujo señaló que Macky ni siquiera es de su equipo y opinó sobre una caja del equipo rojo.

“La vibra de Macky como que no es muy buena”, añadió la leyenda del equipo rojo. Mientras tanto, la atleta azul confirmó que “ya estamos con cierto pique Pato y yo, pero no pique amable, sino pique que está más que claro que no nos caemos bien”.

“En el momento en que yo escuche algo, literalmente de él hacia mí y que me lo diga en la cara, si no me gusta o si no me late, evidentemente le voy a poner un alto y un hasta aquí, pero si lo está diciendo desde su esquina, criticando o lo que sea, me da igual”, finalizó.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón México?

No te pierdas el Exatlón México de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO y los domingos de eliminación a las 20 horas. Descubre qué pasará entre Macky y Pato, ¿será que se pondrá más tensa la situación?