Exatlón México: ¿Quién gana el Juego por el Porcentaje hoy 26 de diciembre?

Luego de una semana en la que no hubo eliminación, la competencia se reanuda en Exatlón México con el Juego por el Porcentaje, en el cual el ganador obtendrá una gran ayuda y así poder evitar el temible Duelo de Eliminación.

Recordemos que el equipo que ha tenido más bajas es el azul, que a su vez le ha dado la bienvenida a refuerzos de renombre en busca de igualar las condiciones contra los rojos.

Exatlón México: Vibrante competencia de tiro por los exapoints

¿Quién gana el Juego por el Porcentaje hoy 26 de diciembre en Exatlón México?

El Juego por el Porcentaje le permite a los atletas subir su efectividad y evitar ir a la pugna máxima; sin embargo, a su vez pueden poner en riesgo a uno de sus compañeros.

Atletas como Javier Cortés le ha sacado provecho a esta prueba, por ello ha evitado ir a eliminación o bien llega inspirado para seguir presente en la competencia más colosal de la televisión mexicana.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

No te pierdas Exatlón México a las 20:30 horas por la señal de Azteca UNO y la app TV Azteca En Vivo. Los domingos de eliminación son a las 20 horas. Averigua al ganador del Duelo de los Enigmas.