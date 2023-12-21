Exatlón México: Pato Araujo rompe en llanto y quiere ver a su familia

Una de las grandes leyendas de Exatlón México, es nuestro querido Pato Araujo, quien en cada una de las temporadas del reality más demandante de la televisión mexicana, ha dado su mejor versión.

Sin embargo, la leyenda del equipo rojo no pasa por su mejor momento emocional, aunque sigue ganando puntos en los circuitos, ya que extraña mucho a su familia.

Así reaccionaron Macky y Andrés al recibir su premio en Exatlón México

Te puede interesar: Exatlón México: Andrea dice que es la mejor atleta del equipo azul

¿Por qué rompió en llanto Pato Araujo?

El campeón del equipo rojo, ha encontrado una gran motivación en su familia, motor que lo impulsa a seguir dando lo mejor en las playas de Exatlón México.

El esfuerzo que ha hecho el equipo rojo, si me lo permiten todos los compañeros, también a mi hijo Lían, que en estos días va a cumplir 8 meses ya. Quiero que siga viendo, Zudy y él, el gran esfuerzo que estamos haciendo las personas que tenemos hijos aquí, que queremos todos los días darles un mejor futuro y me tengo que encargar de estar bien, porque el equipo lo necesita, necesita que esté bien, necesita que Heliud esté bien, necesita que Tepa a esté bien, así que no dudemos en que vamos a seguir dando nuestro mayor esfuerzo

En medio del dolor y la tristeza que siente por no estar cerca de su familia, Pato refrendó su compromiso para que el campeón de la temporada de Exatlón México, sea rojo.

También te puede interesar: Exatlón México: Liliana dice que las rojas manipulan a Andrea