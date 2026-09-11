Duelo Internacional | Exatlón México | Programa 28 | 7 diciembre 2023

México y Estados Unidos se enfrentaron en el primer duelo internacional, un gran clásico de Exatlón México.

La competencia se tornó bastante complicada para el equipo tricolor y es que los estadounidenses arrasaron en la línea de tiro dejando casi sin oportunidad a nuestros compatriotas.

Heliud terminó bastante molesto por la arrasadora competencia, pero fue demasiado tarde para recuperar.

La batalla terminó con un impactante marcador 10 a 3 favor Estados Unidos.

