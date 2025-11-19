Exatlón México | Programa Completo | La noche más explosiva de la novena temporada: Giros inesperados y peleas por la gloria

El nuevo episodio de Exatlón México llega cargado de adrenalina, estrategia y momentos inesperados que mantienen a los atletas al límite, pues mientras algunos buscan asegurar su permanencia con victorias clave, otros enfrentan tensiones internas, decisiones que podrían costarles la semana y desafíos que ponen a prueba no solo su fuerza física, sino también su fortaleza mental; entre medallas en disputa, duelos sorpresivos y la lucha constante entre El Equipo Azul y el Equipo Rojo.