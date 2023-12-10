Exatlón México: ¿Quién es el eliminado hoy 10 de diciembre?

Este domingo 10 de diciembre, los seguidores de Exatlón México están a punto de presenciar un episodio histórico. En esta jornada crucial, se develará quién será el cuarto eliminado de la temporada 2023, sumando emoción y suspense a la competencia que ha mantenido a los televidentes al borde de sus asientos.

Finalmente, tras una larga batalla, Jawy Méndez fue el eliminado de la noche tras perder contra Javi Márquez y Javier Cortés.

¿Quién es el eliminado este 3 de diciembre?

Con la tensión en aumento, los participantes de ambos equipos se encuentran inmersos en una intensa preparación para enfrentar desafíos aún más exigentes en los circuitos de Exatlón.

¡Terrible baja para los rojos! Nataly se despide de Exatlón México

Cada atleta asumirá la responsabilidad no solo de acumular puntos cruciales para su equipo, sino también de evitar caer en la eliminación, un destino que ya ha marcado los destinos de atletas destacados en semanas anteriores.

Te puede interesar: Exatlón México: Liliana se siente regañada por Macky y no le tiene confianza

Durante el primer domingo de eliminación, los seguidores fueron testigos de la sorprendente salida de Ernesto Cázares, un atleta con un rendimiento destacado en la historia del programa. La semana siguiente, Mireya Bianchi fue la siguiente en abandonar la competencia, seguida por la más reciente eliminación de Diego Balleza del equipo rojo.

Sin embargo, la partida más impactante fue la de Nataly Gutiérrez, del equipo rojo, quien tomó la decisión de retirarse debido a problemas familiares.

Te puede interesar: Exatlón México: ¿Por qué se fue Nataly del reality?

Este último acontecimiento ha llevado a que ambos equipos cuenten con dos personas eliminadas, generando una situación aún más especial. La eliminación de este domingo no solo determinará el destino de otro valiente competidor, sino que también otorgará una ventaja significativa a uno de los dos equipos, desequilibrando la balanza en la batalla por la supremacía en Exatlón México.

¿Dónde y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones de Exatlón México, las podrás seguir de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas, por la señal de Azteca UNO y la aplicación TV Azteca En Vivo. Mientras que los domingos de eliminación, la cita es a las 20:00.