Exatlón: ¿Quién es el eliminado de este domingo?

La séptima semana de competencia está por terminar en Exatlón México. El domingo de eliminación será trascendental para Guardianes y Conquistadores que no quieren perder a otro integrante.

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Cabe recordar que Guardianes lucieron mucho más fuertes en el inicio de semana ganando la Fortaleza, pero Conquistadores resurgieron después de conseguir el Duelo de los Enigmas y pudieron ganar el primer juego por la Supervivencia.

Hasta el momento tienen una ventaja para su causa; sin embargo, en la última competencia se pudo ver que los médicos determinaron que Ricardo 'El Loco' Arreola no podía continuar en el reality, una baja que podría pegar en el estado anímico de los azules.

¿Quién es el próximo eliminado?

Cada domingo se despide a un amigo de aventura, por lo que tanto Guardianes como Conquistadores están a la espera de un adiós.

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No te pierdas Exatlón: Guardianes vs Conquistadores esta noche a las 20 horas y descubre quién es el próximo eliminado de la competencia más demandante de la televisión mexicana.

