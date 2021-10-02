Exatlón: Comentario de Osirys sobre ‘El Loco’ enciende la polémica.

En el avance de lo que ocurrirá este domingo de eliminación en Exatlón México, Osirys Carbajal aparece haciendo un desatinado comentario sobre 'El Loco' Arreola.

Chacorta, como también se le conoce en el reality deportivo, está en el ojo del huracán. Y es que luego de la salida de su compañero Ricardo, hizo unas declaraciones que fueron tomadas a mal.

En la escena se puede ver a Osirys reunido con 'La Bestia', Kevin y Ramiro asegurando que la salida del peleador de artes marciales mixtas moverá todo lo que se tenía planeado para el duelo de eliminación.

"La salida de Rick mueve todo. Ahora sí que Rick era uno de los que iba a estar ahí pero pues al no estar...", se puede escuchar al Faraón de Neza.

Los usuarios de redes sociales calificaron como crudo el comentario que hizo Osirys, pues consideraron que debía existir cierto respeto hacia 'El Loco'.

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Ricardo Arreola abandonó el reality show más demandante por lesión

Antonio Rosique comentó durante la semana que los doctores estaban valorando si Ricardo Arreola podía continuar en la competencia.

Desafortunadamente, el jueves 'El Loco' vivió su última ceremonia en Exatlón México porque sus lesiones en cuello y rodilla tenían que ser atendidas de emergencia.

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