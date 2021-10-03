Exatlón: ¿Se va? Ella es la atleta que está compitiendo con una lesión.

Exatlón México es el reality deportivo más demandante de la televisión mexicana, pues los atletas enfrentan momentos complicados en la competencia como lo son las lesiones.

Nombres como Zudikey Rodríguez, Dan Noyola, David Juárez y en la última semana Ricardo Arreola, fueron los participantes que dejaron la competencia tras sufrir una lesión.

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¿Una nueva salida por lesión?

Marcela, mejor conocida como Yeye, ha enfrentado varios obstáculos durante su participación en Exatlón México.

La reconocida deportista ha tenido un gran desempeño en la competencia; sin embargo, después de la terrible derrota en el circuito más importante de la semana, Antonio Rosique se acercó a ella para preguntarle cómo se sentía después de competir con una fuerte lesión en el hombro.

Sí, me está costando pero estoy intentando bloquearlo, ya he tenido lesiones anteriormente y he jugado así, no pasa nada

La motivación de seguir dentro de la competencia y poder llegar hasta la final es lo que impulsa todos los días a Marcela a dejar a un lado su lesión.

Estar aquí me motiva, quiero seguir cumpliendo uno de mis más grandes sueños

La deportista aseguró que no abandonará la competencia, ya que aseguró que se despertará todos los días motivada para llegar lo más lejos posible.

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