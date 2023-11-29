Exatlón México: Mati hace fuerte advertencia sobre ‘La Bestia’

Durante la temporada de Exatlón México, todos y cada uno de los atletas, han tenido una estrategia para poder llegar a las semanas finales, aunque por el momento, las victorias importantes han sido para el equipo rojo.

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas van a cambiar muy pronto para los azules, pues ayer recibieron un refuerzo de lujo, pues la llegada de David Juárez a las playas más demandantes de la televisión mexicana, ha cambiado por completo el panorama en Exatlón México.

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¿Cuál es la advertencia de Mati por la llegada de David Juárez?

Sin duda, David Juárez es uno de los atletas que mejor conoce todos los circuitos de Exatlón México, pues en el pasado ha demostrado que tiene un gran talento, puntería, velocidad y entrega.

Por ese motivo, su llegada pone a temblar a los rojos, pues podría ser el final de su dominio absoluto en esta temporada. Ante el nuevo panorama, Mati ha sido la primera en alzar la voz, afirmando que necesitan tener mucho cuidado.

Tenemos que tener cuidado con él, porque sabemos que es un integrante súper fuerte

Esta situación, ya la conocen sus compañeros en el equipo rojo, pues por medio del vidrio que los separa, ya lo vieron entrenar con una gran puntería.

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Esta semana, los hombres están en riesgo, todos menos David Juárez, quien va a tener unos días para tomar ritmo y poder estar en su mejor versión para enfrentar los circuitos de Exatlón México.