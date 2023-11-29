Exatlón México: Andrés le pone un ultimátum a Giovanna

La competencia ha tomado un nivel muy elevado dentro de las playas de Exatlón México, donde todos los atletas tienen que entregar su mejor versión para no estar en riesgo de ir a un Duelo de Eliminación.

Los nuevos atletas que llegaron a los circuitos más demandantes de la televisión mexicana, han demostrado una gran entrega, aunque no siempre han sacado los resultados esperados por sus compañeros.

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¿Cuál fue el polémico mensaje de Andrés a Giovanna?

Por ese motivo, los azules han tomado la decisión de hablar con Giovanna, quien siempre ha entregado todo su esfuerzo, pero ha perdido varios puntos importantes, por lo que los rojos la están eligiendo con más frecuencia.

No estamos siendo por molestarla, por molestarla, por bajonearla, solamente es para que agarre un poco de carácter que necesita en el equipo, porque los puntos nos los están sangrando siempre con ella, siempre la van a estar buscando sacar, luego se nos van dos puntos de siete y ya solamente tenemos un margen de cinco puntos. Entonces tenemos que hacer que agarre ese carácter, que agarre esas ganas y empiece a darnos puntos

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Por su parte, Giovanna sabe que tiene todo el apoyo de sus compañeros, por lo que ha refrendado su compromiso para poder empezar a dar los puntos que los azules necesitan, siendo sus dos prioridades, ganar la Villa 360 y los Duelos de por la Supervivencia, ya que no quieren perder más elementos.