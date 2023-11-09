Exatlón México: ¿Quién ganó la Batalla Colosal hoy 8 de noviembre?

La intensidad se hace presente en las playas más demandantes de la televisión mexicana, ya que no hemos culminado la primera semana de competencia y los atletas de Exatlón México, ya tienen que enfrentar los complicados circuitos para definir cosas importantes.

Los atletas vienen de poner a prueba sus habilidades en el Duelo por el Porcentaje, donde los ganadores fueron Diego Balleza por el lado de los rojos, mientras que en el equipo azul se logró imponer Javi Márquez.

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¿Quién es el ganador de la primera Batalla Colosal de la temporada?

La noche no ha llegado a su final, ya que todos los atletas tendrán que saltar de nuevo a los circuitos para poder definir al cuadro ganador de la primera Batalla Colosal de la nueva temporada de Exatlón México.

¿Quién es el ganador de la primera Batalla Colosal de la temporada?

La noche no ha llegado a su final, ya que todos los atletas tendrán que saltar de nuevo a los circuitos para poder definir al cuadro ganador de la primera Batalla Colosal de la nueva temporada de Exatlón México.

Sin duda, los premios son mucho más impactantes que en ocasiones anteriores, ahora los rojos y azules, se van a disputar una fiesta de bienvenida para poder relajarse y descansar de la mejor forma, pero eso no es todo, también van a tener un chef hasta el final de la semana.

Al principio de la competencia, los azules lograron tomar un ventaja de tres puntos sobre los rojos, aunque ellos lograron recortar la distancia, Macky logró imponerse a Nataly, poniendo a su equipo a un punto de la victoria.

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En un duelo de recién llegado, Javier Cortés, logró imponerse con facilidad a Edgar Solís, dando el triunfo en la Batalla Colosal y su primer triunfo de la temporada a los azules.

Luego de la gran actuación del futbolista, los azules van a poder disfrutar de una fiesta colosal y una deliciosa cena todas las noches, hasta el final de la semana.

