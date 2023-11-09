La competencia va tomando rumbo dentro de Exatlón México, ya que se han formado los equipos, todos los atletas han salido a los circuitos para enfrentar el Duelo por el Porcentaje.

Además, se ha definido quiénes estarán en riesgo en caso de ir al Duelo de Eliminación, el próximo domingo, por parte de los rojos, serán los hombres, mismo caso en el caso de los azules.

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¿Cómo se va a jugar el Duelo por el Porcentaje?

Es un duelo contra sus propios compañeros de equipo, donde todos van a luchar por ganar, ya que el vencedor va a tener un tres por ciento más de porcentaje en su rendimiento.

Sin embargo, no todo va a ser tan sencillo, ya que ese porcentaje se lo van a quitar a uno de sus compañeros, lo que puede formar grandes rivalidades en Exatlón México.

¿Quiénes ganaron el Duelo por el Porcentaje?

Todos y cada uno de los atletas salieron con dos créditos, los cuales tuvieron que defender de sus compañeros en varios duelos que no fueron nada sencillos.

Por el lado de los azules, los primeros en quedar fuera de la competencia fueron: Javier Cortés, Andrés Fierro y Ernesto Cázares. El duelo clave fue entre Javi Márquez y Jawy, siendo el ganador el profesor de educación física más famoso de México, quien no perdió ningún enfrentamiento.

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Por el lado de los rojos, los primeros en despedirse fueron: Heliud Pulido y Edgar Solís. Al final, el duelo definitivo fue entre Pato Araujo y Diego Balleza, donde el novato logró imponerse con claridad.