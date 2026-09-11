Por la Villa 360 de Exatlón México | Programa 13 | 20 noviembre 2023

Inició una nueva semana en Exatlón México. Los atletas salieron con todo al circuito de Mega Pixel para disputarse la Villa 360; los rojos se levantaron y recuperaron el territorio.

Todos entraron a la semana 3 y el equipo rojo platicó sobre quien esperaban que regresara del juego por la eliminación. El equipo azul llegó y se dieron cuenta a través del cristal que quien había salido era Ernesto, por lo que para varios fue una noticia sorprendente.

Macky comentó que la salida de Ernesto le había ocasionado un vacío pues se había ido un gran amigo, estaba ella predispuesta para despedirse de Jawy, sin embargo, pues tuvo que decirle hasta pronto a un gran amigo.

PRIMER ENFRENTAMIENTO | POR LA VENTAJA | CIRCUITO DE CROSSFIT

A la mañana siguiente ambos equipos recibieron una llamada de la máxima autoridad, pidiéndoles que fueran 2 personas elegidas por cada uno de su equipo pues tendrán que competir en el juego por la ventaja, la cual el equipo ganador tendría la ventaja de darle 1 misil más en zona de tiros a 2 atletas del equipo ganador.

Los azules habían logrado dar los primeros 2 puntos, sin embargo, el equipo rojo mejoró el tiro y lograron dar 2 puntos seguidos por lo que se fueron a relevos. Andrés, “Velocirraptor” fue el encargado de dar el punto en zona de tiros y lograron una gran ventaja por lo que dieron el punto definitivo.

SEGUNDO ENFRENTAMIENTO | POR LA VILLA 360° | CIRCUITO DE PIXELES

En este segundo enfrentamiento, se jugó por la parte de privilegio de la villa 360° sin embargo, hubo una sorpresa, pues el equipo derrotado tenía que completar una tarea adicional y el equipo ganador eligiría a los atletas que harían esa tarea.

El equipo azul al ser equipo ganador por la ventaja, eligieron a 2 atletas que pudieron tener un misil más en sus carreras para la zona de tiros. Los atletas elegidos fueron Andrea Medina y Javier Cortés.

La competencia se jugó a 7 puntos en el circuito de pixeles y todo se definió en la zona de tiro donde cada atleta tenía que derribar 3 torres de ensaladeras para otorgar punto a su equipo.

Ambos equipos dieron todo en este enfrentamiento por la villa 360°, sin embargo, el equipo azul con todo y ventaja no logró defender la villa y regresarán a la “Barraca Metálica”.