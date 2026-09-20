Programa Completo domingo 20 de septiembre de 2026 Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

¡La diversión no tiene fin! En Venga La Alegría Fin de Semana en la Parte 2 del 20 de septiembre no te pierdas su dinámica de “Venga La Guaracha”, donde los conductores se encargarán de sacar sus mejores pasos en la pista de baile, recibiendo a “La Coreañera” en el foro.

Además, todos los presentes son sometidos a la dinámica de “Sombreros, sombreros"; ¿Qué pasará?

Revive el romance que se vive en “Match VIP”, donde los participantes están en busca del amor, descubre todo lo que pasa en los retos, observa quién logrará encontrar a su siguiente pareja. Cierra la semana con mucha diversión en compañía de tus conductores favoritos.