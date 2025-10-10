Exatlón México | Avance 8| ¿Adiós definitivo? Doris rompe el silencio tras una jornada que podría cambiarlo todo.

El día ha llegado y con él, uno de los capítulos más intensos de Exatlón México. La última batalla por la supervivencia femenina pone en jaque los sueños de cuatro atletas que hoy se enfrentan cara a cara al riesgo de eliminación. Dos del Equipo Rojo y una del Equipo Azul viven momentos de máxima tensión, sabiendo que solo las más fuertes podrán continuar en la competencia. Tras un circuito lleno de emociones, errores y sorpresas, Doris rompe el silencio y habla sobre lo sucedido, desatando la incertidumbre sobre su futuro dentro de la novena temporada.