Alex se despide de Exatlón Draft El Ascenso: “Di todo hasta el final pese a las lesiones”

Tras su eliminación, Alex de Exatlón Draft El Ascenso dejó un mensaje de fuerza y resiliencia que ha conmovido a los seguidores del programa. Tras vivir varios desafíos que lo llevaron al límite físico y mental, Alex compartió que sufrió múltiples lesiones durante su participación, ya sea al tener una lesión en su pie, hombro y rodilla. No obstante, dejó en claro que su determinación y disciplina lo llevaron a darlo todo en cada circuito, demostrando que la verdadera fortaleza no solo está en su físico, sino también en el corazón y la mente.

El mensaje en de Alex en redes

“Desde el primer día me comprometí a morir en la línea y eso fue lo que hice hasta el final. Mi mayor fortaleza fue mi corazón, mis ganas de seguir adelante y la promesa hecha a mi familia”, expresó el atleta, destacando la importancia de levantarse después de cada caída y seguir con disciplina y esfuerzo.

La historia de Alex no se detiene

A lo largo de su participación, Alex no solo enfrentó los retos de las pistas, sino que también construyó vínculos fuertes con sus compañeros, quienes vivieron junto a él la intensidad de cada entrenamiento y carrera. Su mensaje final incluye agradecimientos a sus seguidores, amigos y familiares, y una reflexión sobre cómo el esfuerzo y la dedicación pueden convertir los sueños en realidad.