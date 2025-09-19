La actriz que formó parte de Exatlón México, pero seguro no lo recuerdas

Si eres un verdadero fan de Exatlón México desde su inicio, sabrás que en la primera temporada del reality deportivo incursionaron no solo atletas profesionales sino también varias personalidades televisivas con gran condición física. Entre ellas se encontraba Zoraida Gómez, cuya participación te recordamos en los siguientes párrafos.

Crédito: Mezcalent

El año en que Zoraida Gómez, actriz juvenil, participó en Exatlón México

Era 2017 cuando arrancó el reality deportivo que nos mantiene al filo del asiento. En ese entonces ya había un Equipo Azul y Equipo Rojo, a este último pertenecía Zoraida Gómez. Ella era una de las actrices que incursionaba en la competencia, junto a Lis Vega y Natalia Valenzuela.

Durante las semanas que permaneció en Exatlón México, a sus 32 años, Zoraida demostró su excelente condición física, gran actitud, espíritu deportivo y perseverancia para convertirse en una poderosa rival para los atletas de alto rendimiento. En cada emisión veíamos cómo se volvía más rápida en los circuitos y mejoraba su puntería.

Antes de estar en el reality deportivo, Zoraida Gómez había ganado reconocimiento como actriz infantil y juvenil en telenovelas. Cuando era niña su sueño era ser patinadora artística, pero llegó a entrenarse en disciplinas como el ballet y el tap. Su familia está ligada al medio artístico, incluyendo a sus hermanos Eleazar e Hixem Gómez (quien falleció a sus 18 años).

Tras sufrir una lesión en el pie derecho, Zoraida Gómez fue la novena persona en salir de la primera temporada de Exatlón México y no volvió al reality deportivo, pero su participación perdura.

Actualmente, a sus 40 años, ha formado una hermosa familia con su pareja, de nombre Jorge Torres. Juntos tienen un pequeño hijo llamado Max. Es activa en redes sociales, donde suele compartir momentos de sus viajes, experiencias en familia y su amor por la vida fit.