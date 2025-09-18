¡Alfredo Adame desata tormenta contra Susana Zabaleta y Ricardo Pérez!

En el corral del espectáculo mexicano se armó tremenda pelea esta semana, y Alfredo Adame no dudó en sacar los dientes. El actor lanzó declaraciones incendiarias contra la soprano Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez, desatando una polémica que tiene a todos cacareando.

Todo comenzó cuando Adame opinó sobre un incidente que involucró a Zabaleta y Pérez frente a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Adame criticó duramente la actitud del comediante con los reporteros, calificándola de irrespetuosa y grosera.

Pero eso no fue todo: Adame también arremetió contra Susana Zabaleta, minimizando su trayectoria y acusándola de ser “hocicona”. En cuanto a Ricardo Pérez y Slobo, los calificó de resentidos, frustrados e ignorantes, asegurando que “no valen un cacahuate” y que en otra ocasión incluso estuvo a punto de enfrentarse físicamente con ellos.

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Ricardo Pérez respondió con humor, burlándose de Adame y apodándolo “karateca millonario”, lo que añadió más leña al fuego y puso a la conversación en tendencia.

La disputa ha levantado polvo dentro y fuera del corral, dividiendo opiniones entre quienes creen que Adame solo busca reflectores con sus constantes pleitos, y quienes piensan que dijo lo que muchos callan. Lo cierto es que, una vez más, el polémico actor demuestra que su estilo directo sigue siendo capaz de prender fuego en el gallinero del espectáculo.

En La Granja VIP, donde el drama y la estrategia se mezclan como alimento para las audiencias, esta polémica se convierte en un nuevo capítulo que promete mantener al público atento a cada cacareo, enfrentamiento y confesión.

