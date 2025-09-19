Exatlón México podría revivir su mayor polémica: ¿Ana y Antonieta juntas otra vez?

No cabe duda de que desde sus primeras temporadas Exatlón México no sólo se ha destacado por su exigencia física, sino también por las intensas rivalidades entre sus atletas, siendo una de ellas la protagonizada por Ana Lago y Antonieta Gaxiola, quienes trascendieron su disputa fuera del reality. Aunque hasta el momento no hay como tal una confirmación oficial sobre el retorno de las atletas a Exatlón México, los rumores son fuertes, pues esta rivalidad podría marcar un antes y un después dentro de la nueva temporada del programa.

La polémica que marcó a Exatlón México

Fue durante su participación en la primera temporada que la relación entre Ana y Antonieta se complicó hasta llegar a un enfrentamiento físico que marcó la convivencia entre los competidores. De acuerdo con Ana Lago, el conflicto se inició por un malentendido relacionado con el gimnasta Daniel Corral, lo que provocó que fuera de cámaras se diera un enfrentamiento que llegó a los golpes. Es gracias a este suceso que la rivalidad entre las atletas se recuerda hoy en día.

¿Qué dicen los rumores sobre su regreso?

Es principalmente dentro de la conversación digital que los fans han comenzado a especular sobre el posible regreso de las atletas para la próxima temporada de Exatlón México, y aunque esto aún es solo un rumor, podría ser que en los próximos días las esperanzas de los fanáticos se hagan realidad.

Lo que podría significar para la temporada

De ser que se cumplan las expectativas y el regreso de Ana y Antonieta sea un hecho, la intensidad de la nueva temporada de Exatlón México llegará los cielos, pues no solo se reactivaría una de las rivalidades más comentadas del reality, sino que también se pondría a prueba la capacidad de la producción para manejar conflictos reales dentro del programa.