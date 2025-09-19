¿Quién es y a qué se dedica el hombre con el que Belinda le habría sido infiel a Lupillo Rivera?

Hay mucha ansiedad con respecto al libro que lanzará Lupillo Rivera sobre su vida. Allí no solo hablará de su carrera y algunas cuestiones personales, sino que también incluirá el noviazgo que tuvo con Belinda.

Por ese motivo, se retoma con fuerza el motivo por el cual terminaron su relación, que aparentemente sería por una infidelidad por parte de Belinda. ¿Qué se sabe hasta el momento?

¿Quién sería el amante de Belinda?

De acuerdo a lo que manifiesta Lupillo Rivera, la relación con Belinda llegó a su fin debido a que la vio tomada de la mano con otro hombre. Supuestamente, la famosa cantante mexicana iba a tomar un avión con rumbo a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos.

Las declaraciones dejaron muchas dudas en los fanáticos, en el programa de espectáculos, “Despierta América”, dieron a conocer una fotografía en la que se vería a Belinda junto a otro hombre, mientras estaba en una relación con el cantante Rivera.

En cuanto a este hombre, lo que se sabe es que es cirujano y habrían tenido una relación sentimental, lo que habría sido el motivo por el cual la relación de Belinda con Lupillo, llegó a su fin.

Por el momento, Belinda no ha salido a aclarar quién es el hombre y cuál es la relación que tienen entre ellos. Solamente, queda la versión de Lupillo y la fotografía que se hizo viral.

Hay muchas expectativas por los detalles que contará Lupillo sobre su romance con Belinda. Esto se podrá ver en el libro titulado “Tragos Amargos”, donde habrá detalles de sus momentos más relevantes, donde se incluyen relaciones amorosas.