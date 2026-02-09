Exatlón México | Avance | Rosique lanza alerta máxima: Mujeres en riesgo en la semana 20 y un premio colosal sacude a todos
Rosique enciende las alarmas: Mujeres quedan en riesgo, la victoria se define por velocidad y un premio colosal podría cambiarlo TODO en la semana 20.
El avance de Exatlón México dejó a todos en shock luego de que Antonio Rosique advirtiera que las mujeres estarán en riesgo, y que solo la más rápida logrará quedarse con la victoria, mientras los Azules ya analizan estrategia para frenar a Mati, pero lo más impactante será el premio colosal, el cual según Rosique cambiará por completo la dinámica de la semana 20 y de toda la temporada.