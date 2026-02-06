Exatlón México | Avance | Semana 19: Emilio explota por falta de apoyo y una ventaja se pone en juego

En la Semana 19 de Exatlón México todos buscan ganar el punto que los aleje del riesgo de eliminación, pero la tensión crece cuando Emilio desata la polémica dentro de su equipo al señalar la falta de apoyo, situación que incluso provoca que un compañero azul le advierta sobre su error, dejando claro que nadie quiere ponerse en peligro y todos luchan por mantenerse en la competencia.