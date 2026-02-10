inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Batalla Colosal | ¡Compras de pánico en la semana 20! Rosique anuncia premio colosal que desata locura

La Batalla Colosal no solo sacó la garra de los atletas… también trajo un premio inesperado que podría cambiar la dinámica de toda la temporada.

Videos,
Exatlón México

Por:  Hugo Pantoja

La Batalla Colosal encendió la intensidad en Exatlón México luego de que Antonio Rosique lanzara un mensaje impactante sobre la naturaleza competitiva de los atletas, comparándolos con cazadores que siguen luchando por lo que necesitan, pero lo que realmente explotó la emoción fue el anuncio del premio colosal, ya que los ganadores podrán vivir una experiencia inesperada: “Las compras de pánico del Exatlón México”.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos