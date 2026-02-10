Exatlón México | Batalla Colosal | ¡Compras de pánico en la semana 20! Rosique anuncia premio colosal que desata locura
La Batalla Colosal no solo sacó la garra de los atletas… también trajo un premio inesperado que podría cambiar la dinámica de toda la temporada.
La Batalla Colosal encendió la intensidad en Exatlón México luego de que Antonio Rosique lanzara un mensaje impactante sobre la naturaleza competitiva de los atletas, comparándolos con cazadores que siguen luchando por lo que necesitan, pero lo que realmente explotó la emoción fue el anuncio del premio colosal, ya que los ganadores podrán vivir una experiencia inesperada: “Las compras de pánico del Exatlón México”.