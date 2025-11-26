Exatlón México |Batalla Colosal | Rosique advierte y el “Oasis Colosal” desata la guerra por el descanso
Exatlón México entra en tensión máxima cuando Rosique anuncia que solo los más fuertes podrán alcanzar el codiciado “Oasis Colosal”.
La Batalla Colosal de Exatlón México encendió la competencia con un premio que todos anhelan: el “Combo Spa Oasis Colosal”, un descanso que podría marcar la diferencia en la recta más exigente de la temporada. Antonio Rosique fue claro al advertir que “el descanso no es rendición, es donde recargarás tu fuerza”, dejando en evidencia que ningún atleta quiere quedarse fuera de uno de los beneficios más celebrados del reality.
Galerías y Notas Azteca UNO