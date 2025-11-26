Exatlón México |Batalla Colosal | Rosique advierte y el “Oasis Colosal” desata la guerra por el descanso

La Batalla Colosal de Exatlón México encendió la competencia con un premio que todos anhelan: el “Combo Spa Oasis Colosal”, un descanso que podría marcar la diferencia en la recta más exigente de la temporada. Antonio Rosique fue claro al advertir que “el descanso no es rendición, es donde recargarás tu fuerza”, dejando en evidencia que ningún atleta quiere quedarse fuera de uno de los beneficios más celebrados del reality.